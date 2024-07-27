شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجمات الحرق العمد.. انتظام حركة القطارات بين ألمانيا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم السبت، أن خدمات القطارات بين باريس وألمانيا استأنفت جدولها المعتاد في أعقاب هجمات الحرق العمد الأخيرة على خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في فرنسا.

وقالت "دويتشه بان" إن الركاب المتضررين من عمليات الإلغاء والاضطرابات يمكنهم استخدام تذاكرهم في وقت لاحق، موضحة أن حجز المقاعد لا يزال مطلوبا بالنسبة للقطارات المتجهة إلى فرنسا.

ولا تزال هناك حالات إلغاء وتأخيرات على خطط السكك الحديدية من كولونيا عبر بروكسل إلى باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع. شبكة السكك الحديدية وبحسب بيانات شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF)، يمكن لسبعة من بين كل 10 قطارات السير مجددا على هذا الطريق شمالا، وكذلك على الطريق من باريس إلى بريتاني والساحل الأطلسي، والذي تأثر أيضا بالهجمات.

ووضع مشعلو حرائق عبوات حارقة في مواقع رئيسية مختلفة من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى تعطل خدمات القطارات بشكل كبير قبل وقت قصير من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، لكن حفل الافتتاح نفسه لم يتأثر على نحو سيئ.