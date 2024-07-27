شكرا لقرائتكم خبر عن مسحوق أبيض يتسبب في إصابة 8 أشخاص بألمانيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد خروج مسحوق أبيض من طرد في مركز لتوزيع الطرود بمدينة جزيكه الألمانية، يقوم متخصصون من فرقة الإطفاء التابعة لمدينة دورتموند، بفحص هذه المادة.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه جرى العثور في المركز على شخص مصاب ملقى على الأرض مشيرا إلى أن هذا الشخص لامس المسحوق. الشرطة الألمانية وأضاف المتحدث أن هناك 7 أشخاص آخرين مصابين بإصابات طفيفة، ولم يقدم المتحدث حتى اليوم السبت تفاصيل دقيقة عن نوع الإصابات.

وحتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، لم تتوفر معلومات إضافية من الشرطة أو فرقة الإطفاء عن الحادث.