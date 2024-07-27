ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39258 وإدانات لمجزرة المستشفى الميداني

في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مستشفى ميداني في قطاع غزة استشهد فيها 40 فلسطينيا، أكدت إدانات دولية عدة على أهمية الضغط على إسرائيل لإيقاف مجازرها في القطاع.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 295 على التوالي إلى 39258 شهيداً، ونحو 90589 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 103 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، إضافةً إلى ارتكاب أربع مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.