سياسي فرنسي: تعرض ماكرون لصيحات استهجان خلال افتتاح أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض لصيحات استهجان أربكته في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكتب فيليبو في منشور عبر منصة "إكس": "بالرغم من أن الجمهور مختار بعناية فائقة، تم استهجان ماكرون في حفل الافتتاح أولمبياد باريس 2024، وكما ترون، ظهر الارتباك على وجهه!".

وأرفق فيليوب منشوره بمقطع فيديو ظهر فيه ماكرون بملامح الارتباك على وجهه، مشيرا إلى أن هذه الجزئية من البث تم اقتطاعها ولم تعرض على القنوات التلفزيونية.

ودعا مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر المقطع المرفق من منشوره بشكل واسع.

هذا وأصبحت كازاخستان أول دولة تحرز ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في باريس، وذلك بنيلها برونزية مسابقة الرماية الجماعية المختلطة من مسافة 10 أمتار.

وسيشهد البرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة) على مدار 19 يوما، تضم 329 حدثا، وستجرى 762 جلسة منافسة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 الجمعة في باريس، بحفل ضخم أقيم على نهر السين.

وبعد حفل افتتاح مبهر واجواء احتفالية رائعة اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن افتتاح دورة الالعاب الاوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل .