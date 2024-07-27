حزب الله يستهدف عددا من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف عدد من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد.

وأوضح "حزب الله" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تم قصف مواقع مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، إلى جانب استهداف التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميرها.

وأشار إلى استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكل مباشرة، وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى قصف مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه جولاني ‏بصواريخ الكاتيوشا، واستهداف ثكنة ‏راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء جولاني) بصاروخ بركان.

ومن جانبها، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية بلدة حولا قرب الحسينية والملعب القديم، مما أدى الى اندلاع النيران في الغابات، بالإضافة إلى إلقاء القنابل المضيئة على أطراف بلدة الوزاني جنوبي لبنان.