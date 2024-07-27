بلينكن يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الصيني على هامش آسيان

ياسر رشاد - القاهرة - عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت اجتماعا ثنائيا مع نظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد في عاصمة لاوس فيانتيان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - إن بلينكن ووانج عقدا مباحثات "منفتحة ومثمرة"، ولكنهما لم يتوصلا لأي اتفاقات مهمة حول القضايا محل الخلاف بين الجانبين بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والأمريكيتين.

وأضاف ميلر أن بلينكن أخبر نظيره الصيني أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها والقيم التي تعليها مثل حقوق الإنسان.

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، ستعمل على النهوض برؤيتهم المشتركة بشأن الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة.

كما تطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الأعمال الصينية المزعزعة للاستقرار في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا دعم واشنطن لحرية الملاحة والطيران والحل السلمي للنزاعات وفقا للقانون الدولي.

وأثار بلينكن - خلال لقائه مع وانج - القلق الأمريكي والأوروبي العميق إزاء دعم الصين لصناعة الدفاع في روسيا والذي يُعتقد أن موسكو تستخدمه لتعزيز إنتاج الأسلحة من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى لاوس لحضور اجتماعات رابطة دول آسيان في إطار جولة آسيوية تمتد لمدة أسبوع وتشمل أيضا زيارة: فيتنام واليابان والفلبين وسنغافورة ومنجوليا.