الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مستوطنة لوزوفاسكوي بـ"دونيتسك"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على مستوطنة لوزوفاسكوي في إقليم دونيتسك، ضمن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش الروسي في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن مجموعة القتال الروسية المركزية سيطرت على مستوطنة لوزوفاسكوي في دونيتسك، كما هزمت 6 ألوية أوكرانية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 425 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، وناقلتي جنود مدرعتين، و5 مركبات عسكرية أخرى، و3 مدافع هاوتزر.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الشمالية، أشار الجيش الروسي إلى أن القوات هزمت 5 ألوية أوكرانية وصدت هجومين مضادين خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 165 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، و5 مدافع هاوتزر، ومستودعين للذخيرة.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الجنوبية، أفاد البيان أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 540 جنديًا أوكرانيًا خلال اليوم الماضي، ودمرت 4 مركبات مدرعة، و5 سيارات عسكرية، وعددًا من المدافع الميدانية.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الشرقية، ذكر البيان أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، و9 مركبات عسكرية أخرى، و3 مدافع، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

وفي منطقة عمليات مجموعة دنيبر الروسية، أشار البيان إلى أن القوات الروسية هزمت 4 ألوية أوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 85 جنديًا أوكرانيًا، في منطقة خيرسون.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الغربية، أوضح البيان أن القوات الروسية هزمت 7 ألوية أوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة بإقليمي لوجانسك ودونيتسك، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر وصلت إلى مقتل وإصابة نحو 570 جنديًا.

وعن تطورات القوات الجوية والدفاع الجوي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت محطتين أوكرانيتين للحرب الإلكترونية، ومستودعًا لمعدات الدفاع الجوي، ومستودعًا للذخيرة، فضلاً عن هزيمة تمركزات وتجمعات القوات الأوكرانية في 124 منطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 صواريخ من طراز "هيمارس"، و81 طائرة بدون طيار، خلال اليوم الماضي، بما فيها 37 طائرة بدون طيار خارج نطاق العمليات والمعارك.

ووفقا للوزارة، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، تم تدمير ما مجموعه 630 طائرة حربية أوكرانية، و278 مروحية قتالية، و28545 طائرة بدون طيار، و556 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و16698 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1390 قاذفة صواريخ متعددة، و12446 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و24115 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

من ناحيته، أعلن جهاز المخابرات التابعة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، إصابة 3 مروحيات داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك واحدة في منطقة سامرا واثنتان بالقرب من موسكو.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن جهاز المخابرات التابع للجيش الأوكراني نفذ أعمال تخريب خلال الشهر الجاري داخل الأراضي الروسية، ونجح في إصابة 3 مروحيات قتالية تابعة للجيش الروسي.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر في المخابرات الأوكرانية، دون الكشف عن هويته، إلى أنه في يوم 21 يوليو، أصيبت مروحيات روسية من طراز "مي-28" و"كا-226"، وذلك في منطقة توميلينو بالعاصمة الروسية موسكو، نتيجة لعمل تخريبي نفذه جهاز المخابرات التابع للجيش الأوكراني.

ووفقًا للمصدر، في يوم 24 يوليو، تم تدمير مروحية أخرى متعددة الأغراض من طراز "مي-8"، في قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة سامرا.