حماس: حِرصنا على وقف إطلاق النار ليس ضعفًا ومرحلة القتال الواسع لم تبدأ بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني يلتحم بمقاومته ويعلم أنه على موعد مع النصر، موضحا أن المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية ولن تكسر في غزة.

وأشار حمدان، إلى أن حرص الحركة على وقف إطلاق النار ليس مؤشر ضعف، مؤكدا أن المقاومة مصرة على النصر.

وأوضح حمدان أن قوى الأمة الحية تتحرك لإسناد المقاومة ومرحلة القتال الواسع لم تبدأ بعد، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قادرا على حماية شعبه.

ولفت حمدان، إلى أن الحركة تريد وقفا لإطلاق النار يتضمن انسحابا شاملا للاحتلال من غزة وإنهاء الحصار، منوَها إلى أن حماس مستعدة لتبادل الأسرى.

وأكد حمدان، ان حماس لن تقبل باتفاق لوقف إطلاق النار يسمح للاحتلال بأخذ أسراه ومعاودة العدوان على غزة، مشيرا إلى أن اليوم التالي للحرب في غزة للشعب الفلسطيني وأن الحركة لن تقبل بالعملاء والمهزومين.