الأمواج وصلت لـ 3.5 متر.. الأرصاد توجه تحذيرًا للمصطافين في البحر المتوسط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرًا يخص حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث تشهد المنطقة حالة من الإنذار البحري الذي من المتوقع أن يستمر حتى صباح غدًا الأحد.

وأوضح أن هذا التنبيه جاء بعد رصد ارتفاع كبير في الأمواج وصل إلى ما يقارب 3.5 متر في بعض المناطق، مما دفع السلطات إلى رفع أعلام تنبه المصطافين إلى عدم ملائمة الأنشطة البحرية.

وشدد "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، على أهمية التزام المصطافين على سواحل البحر الأحمر بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المسؤولين، خاصةً في حالات الإغلاق الجزئي أو الكامل للشواطئ لضمان السلامة العامة.

وأضاف أن البلاد تمر بموجة طفيفة من انخفاض درجات الحرارة، حيث عادت الأجواء لتستقر عند معدلاتها الطبيعية في القاهرة الكبرى، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، متابعًا: "نعيش ذروة فصل الصيف في شهري يوليو وأغسطس، حيث يكثر حدوث الموجات الحرارية الشديدة هذا العام".

ودعا الدكتور محمود القياتي، المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أشعة الشمس، خصوصًا في أوقات الظهيرة، وإلى ضرورة ارتداء غطاء للرأس عند الخروج.