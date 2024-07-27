مصر تحصد المركز الثاني في مسابقة "بريكس" للقرآن الكريم بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن مملكة البحرين حصدت المركز الأول في مسابقة "بريكس" للقرآن الكريم التي أُقيمت بمدينة قازان الروسية في الفترة بين 24 إلى 26 يوليو الجاري.

وحصد ممثل البحرين، الدكتور محمد سمير مجاهد المركز الأول في فرع التلاوة من بين متسابقين من 20 دولة.

فيما حصل محمد عبد الكريم، الممثل المصري على المركز الثاني من بين المتسابقين.

وتقدم وزير الأوقاف أسامة الأزهري، بالتهنئة للمتسابق عبد الكريم، أحد الأئمة بوزارة الأوقاف، على فوزه بالمركز الثاني في المسابقة.