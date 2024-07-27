التريلا عجنت الميكروباص.. جثة و9 مصابين في حادث على صحراوي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، اليوم السبت، في حادث اصطدام سيارة نقل "تريلا" بأخرى "ميكروباص"، على طريق الخدمات بالطريق الصحراوي عند الكيلو 109 تجاه القاهرة، بنطاق وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة: سهيلة احمد محمد 18 عاما، وإبراهيم رفعت يعقوب، 40 عاما، ومريم زغلول شفيق 26 عاما، ودعد عمار عثمان 20 عاما أمريكية سودانية، وميرفت الشحات حسن، 56 عاما، وسماح الشحات حسن 54 عاما، ووحيد أحمد شلبي، 33 عاما، وخالد سمير عبد الله 30 عاما، ويوسف محمد اسماعيل، 15 عاما.

وجرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.