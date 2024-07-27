نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا، في بيان، "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن "لا علاقة للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا الخصوص".
وفي وقت سابق، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل 9 إسرائيليين "إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.
وجاءت ادعاءات الإعلام الإسرائيلية في وقت لم تتبنى فيه أي جهة مسؤوليتها عن القصف على مجدل شمس من لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نفى ادعاءات الإعلام الإسرائيلي عن استهداف مجدل شمس: لا علاقة للمقاومة الاسلامية بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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