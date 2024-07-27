"النشرة": جريح في حادث صدم دراجة نارية في الهلالية شرقي مدينة صيدا

أصيب الشاب (ه.ش.) من مواليد 2008 إصابات بليغة أثناء قيادته دراجته النارية، وذلك بعدما صدمته مركبة على طريق عام الهلالية شرقي مدينة صيدا، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في صيدا.
وقد حضر على الفور إسعاف فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وجرى إسعافه ونقله إلى مستشفى قصب لتلقي العلاج، ووصفت إصاباته بالبليغة.
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