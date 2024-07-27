"حزب الله": استهدفنا ثكنة معاليه ‏غولاني ‏بصاروخ فلق واحد وثكنتَي بيت هلل وزبدين

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه ‏غولاني ‏بصاروخ فلق واحد، ومقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وثكنة زبدين (مقر قيادة كتيبة تابع للواء ‏حرمون) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

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