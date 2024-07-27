كلاس: انتهاك قدسية الدين المسيحي في اولمبياد باريس طعن بكرامة فرنسا وقيمها ولو كنت حاضرا لانسحبت

تمنى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، في تصريح، ان "تحقق البعثة اللبنانية في اولومبياد باريس فوزا رغم غياب الدعم الرسمي".
وأضاف كلاس: "لكن أولمبياد باريس أصيب بنكسة اخلاقية. انتهاك قدسية الدين المسيحي طعن بكرامة فرنسا وقيمها. لو كنت حاضرا حفل الافتتاح لانسحبت فورا".
وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس 2024 وسط ربط إحدى الفقرات بالديانة المسيحية ولوحة "العشاء الأخير"، وأشار النشطاء إلى مشاركة مجموعة من المتحولين جنسيًا في الفقرة.
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