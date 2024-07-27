أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أنّ "على أثر عمليات تَقَصٍّ وتفتيش قامت بها وحدات الجيش في الأحراج المحيطة بسنترال منطقة غوسطا العسكري بعد تعرضه للسرقة، أوقفت المواطنين (م.ع.) و(ك.ع.) وشقيقته (س.ع.)، والسوريَّين (م.م.) و(م.س.)، والفلسطينيين (أ.ح.) و(ع.ح.) و(م.ح.) لمشاركتهم في السرقة. كما عثرت على 14 بطارية عائدة للسنترال".
ولفتت إلى أنّه "كذلك دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة المرح - الهرمل وأوقفت المواطن (ع.ع.) الملقب بالسفينة لاتجاره بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف".
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عملية دهم وتوقيف مرتكبي أعمال سرقة ومطلوبين في منطقتي غوسطا والمرح في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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