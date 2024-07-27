شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد جديد.. أمريكا تنتقد دعم الصين للصناعة الدفاعية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين لدعمها صناعة الأسلحة الروسية في اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في لاوس اليوم السبت.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "الإجراءات الضرورية" إذا لم تنه الصين هذا التهديد للأمن الأوروبي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ومنذ اندلاع حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، اتهمت واشنطن بكين بتزويد موسكو بما يسمى "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، مثل المخارط والإلكترونيات، التي تساعد روسيا في ساحة المعركة.

كما أعرب بلينكن عن قلقه إزاء "أعمال بكين المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي. وزير الخارجية الصيني واتهم وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بأنها "كثفت جهودها لاحتواء الصين وقمعها".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن المخاطر على العلاقات الثنائية ستستمر في الازدياد، موضحا أن العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم وصلت إلى "نقطة حرجة".

وتحدث الوزيران على هامش مؤتمر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا / آسيان / في فيينتيان عاصمة لاوس، واستمر اجتماعهما أقل من 90 دقيقة.

وقال الجانبان إن الوزيرين أقرا بأهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين بكين وواشنطن، وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة للغاية لبعض الوقت.