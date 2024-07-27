جيش الاحتلال يعلن تجهيز رد على حزب الله بعد هجوم مجدل شمس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، أن الجيش يجهز ردا على عملية مجدل شمس في الجولان.

وأضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، أن "ما وقع حادث خطير، ومعظم ضحايا القصف من الأطفال".

وبين أن "التحقيق الأولي للعملية كشف أن ما أطلق تجاه القرية كان صاروخا واحدا، وتم تفعيل صفارات الإنذار".

وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان

وتابع: "وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يجرون مشاروات مع الشاباك والموساد والقيادة العامة".

واعتبر هاغاري أن: "حزب الله يكذب وينكر علاقته بهذه العملية لكن استخباراتنا تقول إن الحزب مسؤول عن قتل أطفال أبرياء بشكل واضح".

وأوضح أنه "حتى الآن لا توجد أي تغييرات في التعليمات للجبهة الداخلية".

وزعم أن: "حزب الله يدعي كذبا أنه لم يقم بهذا الهجوم، ونحن نؤكد أن حزب الله قتل 10 أطفال في هذا الهجوم وأصاب أكثر من 20 في هذا الهجوم".

وأبرز: " نحن في معركة على عدة جبهات، وسنحضّر ردًّا ضد حزب الله".

إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس قد قال، السبت، إن إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله.

وأضاف كاتس أن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر وسيكون الرد الإسرائيلي بناء على ذلك".

يأتي تصريح كاتس في أعقاب مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الضربة، لكن الجماعة اللبنانية نفت ذلك "نفيا قاطعا"، حسب ما جاء في بيانها.