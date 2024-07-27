العاهل الأردني يعلن حل مجلس النواب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس 25 يوليو 2024، حل مجلس النواب الأردني الـ19.

وبحسب القرار يتم حل مجلس النواب الأردني اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية.

وفيما يلي نص القرار الملكي:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

المصدر : وكالات