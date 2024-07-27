بالصور.. كشف وعلاج وفلاتر مياه بالمجان في قافلة طبية برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، قافلة طبية مجانية بمدينة رأس سدر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و أحد المؤسسات الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة، إنه جرى إطلاق الحملة تحت إشراف الدكتورة منى شتا مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، وتنفيذها بدار رعاية أيتام رأس سدر بأبو رزق ومقر مكتب التضامن الاجتماعي بالمدينة.

وكشف وكيل الوزارة في تصريح اليوم، توقيع الكشف الطبى على 225 مواطنا بكافة التخصصات المتواجدة بالقافلة :" باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن، رمد، عظام، تغذية"، إضافة إلى صيدلية، ومعمل وتوزيع الادوية بالمجان.

وأشار إلى أنه توزيع رش للحشرات، وتقديم فلاتر مياه 7 مراحل مجاناً لدور رعاية الأيتام، وإلقاء ندوة تثقيفية للمترددات عن الكشف المبكر للثدي.