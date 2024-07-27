جانتس: الحكومة ستحظى بدعم واسع لأي رد حازم وفعال ضد حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الوزير السابق بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم السبت، إن الحكومة ستحظى بدعم واسع لأي رد حازم وفعال ضد حزب الله من شأنه أن يعيد الأمن لمواطني الشمال.

وأشار زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إلى أنه حان الوقت لإبرام صفقة تبادل وتوجيه التصعيد إلى الجبهة الشمالية مع لبنان.

تأتي تصريحات جانتس في أعقاب هجوم، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله هو من نفذه واستهدف "مجدل شمس" بالجولان شمالي إسرائيل.

فيما قال موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يستعد للرد وأجواء الشمال مليئة بالمقاتلات ويجري تنفيذ قصف مدفعي على امتداد الحدود مع لبنان.

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل أن يكون الرد على هجوم حزب الله "متوازنا"، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وقالت القناة 12 العبرية عن مسؤول مرافق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، إن حادثة الشمال في "مجدل شمس" ستؤدي إلى تحول دراماتيكي في القتال ضد حزب الله اللبناني.

كما سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس شمالي إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 في مجدل شمس بالجولان شمالي البلاد.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان.