"تغيرات فسيولوجية".. اتحاد الملاكمة يكشف أسباب استبعاد اللاعبة يمنى عياد من أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، على استبعاد اللاعبة يمنى عياد، من أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها دون خوض المباراة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، قال غنيم: "يمنى عياد بطلة واعدة وبطلة إفريقيا ولها مستقبل كبير".

وأضاف عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة أن تغيرات فسيولوجية وراء زيادة يمنى عياد 700 جرام في ليلة، وأي ملاكم يحدث له زيادة حتي ولو 100 جرام يكون خارج المنافسة ولا يوجد استثناء، متابعا: "يمنى عياد أول لاعبة تحقق مجموعة من الإنجازات ولا يجب قتلها نفسيا".

وتابع رئيس اتحاد الملاكمة: "البنت لسه صغيرة ويمكن أن تكون قامت باليل وشربت مياة مما أدى إلي زيادة وزنها، حتي لو البنت غلطت احنا مش عاوزين ندبحها".

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة، إلي أنه هو من اكتشف يمني عياد منذ ثلاث أعوام في بطولة الجمهورية، وتُعد أول لاعبة تحرز ميديلة في البحر الأبيض، وأول من فازت ببطولة إفريقيا.