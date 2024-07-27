سوء الطعام والتنقلات.. البعثة الإعلامية الأولمبية المصرية بباريس تكشف المعوقات التي تواجهها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

تحدثت دعاء بدر، عضو البعثة الإعلامية الرسمية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، عن أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها البعثة المصرية المقيمة في القرية الأولمبية في باريس.

وعرضت بدر في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أبرز الصعوبات وتتمثل في رداءة الأغذية المقدمة للاعبين، إضافة إلى قلة توفر وسائل النقل الداخلية التي تسهل تحركات اللاعبين من وإلى مواقع إقامة المباريات والفعاليات.

وأكدت بدر أن المنتخب المصري لكرة اليد نجح في تجاوز نظيره المجري وتحقيق فوز متميز في بداية مشاركته بالدورة، وأشادت بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون المصريون طوال المباراة.

وكشفت أيضاً عن شكاوى متعددة من أعضاء البعثة المصرية بخصوص عدم ملائمة الإقامة والخدمات المتوفرة في القرية الأولمبية، مؤكدة أن اللاعبين يعانون من عدم وجود خدمات جيدة للطعام والنقل.

كما تحدثت بدر كذلك عن أجواء افتتاح الدورة الأمنية المشددة وإغلاق العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى الانتشار الأمني المكثف لتأمين فعاليات الأولمبياد والحضور الكبير للجمهور لمتابعة المنافسات.

وأضافت أن استبعاد اللاعبة يمنى عياد من البطولة جاء بسبب تخطيها الوزن المسموح به وفارق بسيط في الكيلوجرامات، حيث ستخوض منافسات البطولة سلاح سيف المبارزة فردي للسيدات.

وتمنت بدر التوفيق للاعب المصري زياد السيسي في مباراته المرتقبة ضد بطل تونس في الدور نصف النهائي لمنافسات سلاح السيف، كما لفتت إلى الظلم التحكيمي الذي تعرض له اللاعب المصري محمد عامر في منافسته بدور ربع النهائي للعبة ذاتها.