الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يدين دعوات الشذوذ والإساءة للأديان في افتتاح أولمبياد باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أدان الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قيام السلطات الفرنسية بنشر دعوات صريحة للشذوذ الجنسي والإساءة إلى الأديان خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد وصف جبرائيل هذه الممارسات بأنها "غير أخلاقية ومسيئة للقيم الإنسانية والدينية"، معربًا عن استيائه الشديد من عرض مشاهد وصفها بـ"المقززة" على مرأى الجميع، والتي أثارت استياء فئات كثيرة من المجتمع الدولي.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن اعتزامه التحرك قانونيا لمقاضاة كل من اللجنة الأولمبية والحكومة الفرنسية بسبب هذه الممارسات المشينة، مطالبًا الدولة المضيفة بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الأفعال المنافية للأخلاق والقوانين الدولية والتجربة الأوليمبية العريقة.

وأكد أنه ينتظر بجدية رد فعل واضح ورسمي من الحكومة الفرنسية، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوق ومشاعر الأقليات الدينية في بلاده.

وقد لاقت تصرفات السلطات الفرنسية إدانة واضحة جميع شرائح المجتمع والذين استنكروا بشدة عرض مقاطع تسيء صراحة إلى القيم والتعاليم الدينية، وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة عن استيائهم وشعورهم بالصدمة والخيبة إزاء هذه الممارسات، ودعوا إلى اتخاذ مواقف حازمة وجادة من الجهات المعنية لإدانة ومواجهة هذه التصرفات المسيئة والمخزية.