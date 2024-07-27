شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الحوار الوطنى ساهم فى تعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني أحدث حراكا واسعا في الحياة السياسية والحزبية ، بل في العمل السياسي والمجتمعي كله وخاصة بعد حالة الزخم الكبير وروح التفاؤل التي سادت الرأي العام المصري بعد عدة جلسات للجان المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية المجتمعية، حيث وجدوا إدارة تلك الجلسات والمناقشات التي دارت فيها تختلف عن السابق.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية بشكل كبير، ونجح نجاحا كبيرا في تحريك الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد والمؤثرة،لافتا أن الحوار الوطني لم يعزز فقط الأحزاب السياسية، بل عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة.

وأكد على أهمية استمرار الحوار الوطني، وأن تكون المناقشات فيه دون إقصاء أو خطوط حمراء، وأهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجاته وتوصياته في مرحلته الأولى.