بري للمنسقة الأممية: لبنان ومقاومته ملتزمان بالقرار 1701 وبقواعد الاشتباك بعدم استهداف المدنيين

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، ولهذه الغاية تلقى اتصالاً من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، أكد خلاله أنّ "لبنان الذي تتعرض قراه الجنوبية لاسيما الحدودية منها منذ ما يزيد عن 9 أشهر لعدوان اسرائيلي متواصل، لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دوليًا (الفوسفور الابيض) المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والاعلاميين، وبالرغم من هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والصريحة لمندرجات القرار 1701 إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمان بهذا القرار وبقواعد الاشتباك بعدم استهداف المدنيين".

وقال: "وما نفي المقاومة لما جرى اليوم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع هذا الالتزام وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عن ما حصل".