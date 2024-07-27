الصادق: إسرائيل تبحث عن "حجّة" لتوسيع إجرامها وأنا على يقين أنّ حزب الله لا يستهدف المدنيين والأطفال

أشار النائب وضاح الصادق، إلى أنّه "بالرغم من اختلافي مع حزب الله في ال​سياسة​ الداخلية، لكنّني على يقين أنّه لا يستهدف المدنيين والأطفال تحديدًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه "اهتزّ الإسرائيلي والعالم لما حدث في مجدل شمس. أين كانوا حين قتلوا وشوّهوا وشرّدوا ولا يزالوا، عشرات الآلاف من أطفال غزة؟ يبحثون عن حجّة لتوسيع إجرامهم"، وختم بالقول: "الله يحمي لبنان وأهله وخاصةً أهلنا في الجنوب".