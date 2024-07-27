أشار النائب وضاح الصادق، إلى أنّه "بالرغم من اختلافي مع حزب الله في السياسة الداخلية، لكنّني على يقين أنّه لا يستهدف المدنيين والأطفال تحديدًا".
ولفت، في تصريح، إلى أنّه "اهتزّ الإسرائيلي والعالم لما حدث في مجدل شمس. أين كانوا حين قتلوا وشوّهوا وشرّدوا ولا يزالوا، عشرات الآلاف من أطفال غزة؟ يبحثون عن حجّة لتوسيع إجرامهم"، وختم بالقول: "الله يحمي لبنان وأهله وخاصةً أهلنا في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: إسرائيل تبحث عن "حجّة" لتوسيع إجرامها وأنا على يقين أنّ حزب الله لا يستهدف المدنيين والأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.