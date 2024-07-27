هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين: نحاول منع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين، قولهم: "نحاول منع التصعيد خشية نشوب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله".

ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ عليها ما أدى لمقتل 9 إسرائيليين، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا نجهّز ردًا ضد حزب الله"، مضيفًا "تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير ونحقق في الحادث".

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أنّ "اليونيفيل على اتصال بالجهات لمحاولة خفض التوتر".

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة جدًا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".

وأشار مسؤول أميركي بحسب الموقع إلى أنّ "الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها، ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر"، كاشفًا أنّ "مسؤولين في حزب الله أبلغوا الأمم المتحدة أنّ الحادث في مجدل شمس كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي اعتراضي مضاد للصواريخ على ملعب لكرة القدم".