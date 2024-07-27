الجيش الإسرائيلي: نجهّز ردًا ضد حزب الله ونحقق في حادث مجدل شمس

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا نجهّز ردًا ضد حزب الله"، وذلك تعليقًا على حادثة مجدل شمس التي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنها.

ولفت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى أنّه "تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير ونحقق في الحادث".

وقال: "ما حدث في مجدل شمس هو أخطر حادث يصيب المدنيين منذ 7 تشرين الأول"، مضيفًا "الحادث في مجدل شمس خطير للغاية وسنتصرف وفقا لذلك"، وادّعى بأنّ "حزب الله أطلق صاروخا سقط بملعب كرة قدم في مجدل شمس وهو حدث صعب".

وكان قد نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا، في بيان، "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن "لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".

وفي وقت سابق، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل 9 إسرائيليين "إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان".