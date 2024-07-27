أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أصدر تعليماته بتعجيل العودة من واشنطن بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعد حادثة مجدل شمس التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤوليتها، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 إسرائيليين بحسب إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا نجهّز ردًا ضد حزب الله"، مضيفًا "تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير ونحقق في الحادث".

وكان قد نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا، في بيان، "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن "لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".