إعلام إسرائيلي: مقتل 9 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وسائل إعلام إسرائيليية مقتل 9 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية .

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة 5 بجروح حرجة جدا و6 بجروح خطيرة إثر سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان على الجولان السوري المحتل .

ودوت صفارات الإنذار في منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والبلدات المجاورة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

وقصف حزب الله اليوم التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتدميرها.