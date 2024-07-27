الناتو هو أداة للهيمنة الأمريكية على أوروبا .. السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك: واشنطن والناتو ضربوا حلفاءهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال السيناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك، إن واشنطن، بالتعاون مع حلفائها من خلال حلف الناتو، قامت بتفجير"السيل الشمالي"، لإضعاف روسيا، لكن كل حساباتهم باءت بالفشل وضربوا حلفاءهم.

وأوضح ريتشارد بلاك في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، أن "حلف الناتو هو أداة للهيمنة الأمريكية على أوروبا، وبمساعدته تستطيع واشنطن فرض أي سياسة، حتى الأكثر تدميرا".

كما أكد ريتشارد بلاك أنهم "كانوا يعتقدون أن هذا من شأنه إضعاف روسيا ومساعدة أوكرانيا، ولكن نتيجة لذلك، تم تدمير الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا، فيما يحتاج الألمان حاليا إلى المساعدة الإنسانية".

وأضاف: "لأن الناتو منظمة أمريكية، فهو تحالف تقوده الولايات المتحدة، ومن خلال الناتو يمكن السيطرة على الاتحاد الأوروبي وكل السياسات الأوروبية، وعبر هذه الآلية تمكنا من أن نأمرهم، على سبيل المثال: أغلقوا جميع مناجم الفحم الخاصة بكم، سنطلب منكم استخدام توربينات الرياح، والألواح الشمسية".

وقال ريتشارد بلاك: "بطبيعة الحال، اتخذت الولايات المتحدة، خلال الصراع الأوكراني برمته، واحدة من أكثر الخطوات الاستفزازية إثارة للدهشة في تاريخ البشرية، فقد قامت بتخريب خط أنابيب السيل الشمالي، وشاركت العديد من دول الناتو في هذا، نحن نعلم أن البريطانيين كان لهم يد في ذلك، وأن النرويجيين شاركوا في ذلك، وكذلك بعض الدول الاسكندنافية الأخرى، ومن الممكن أن تكون حتى الحكومة الألمانية متورطة".

وأشار إلى أن "الغاز الذي تم توريده من روسيا إلى ألمانيا كان في الحقيقة الشريان المغذي للقلب، فقلبك ينبض لأن الدم يتدفق فيه، وعندما يتوقف الدم عن التدفق إلى القلب، يتوقف ويتبعه الموت. وقد فعلنا ذلك، كما اعتقدنا، من أجل المساهمة في نجاح الصراع الأوكراني.. لكن نتيجة لذلك، لم يتم إضعاف روسيا، بالعكس الاقتصاد الأوروبي عانى من أضرار مدمرة".

وذكر أن "ألمانيا على سبيل المثال، انزلقت إلى الركود، والآن هناك أمريكيون، وهناك أشخاص في جميع أنحاء العالم يساعدون العائلات الألمانية المنكوبة، وهذا على الرغم من أن ألمانيا كانت من أكثر الدول ازدهارا في أوروبا والعالم!.. إن حقيقة أن ألمانيا تتلقى الآن المساعدة من الخارج، من خلال إرسال الأموال لمساعدة الألمان الذين لا يستطيعون إطعام أنفسهم، أمر لا يمكن تصوره!".

وأشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى أن الحكومة الألمانية رفضت الرد على طلب نواب "البوندستاغ" نشر نتائج التحقيق في تفجير "السيل الشمالي"، بذريعة "الحفاظ على سرية التحقيق".

هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، بأن روسيا ستسعى لمعرفة الحقيقة في قضية تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2".