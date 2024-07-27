شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. قتلى وعشرات الإصابات إثر انقلاب حافلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص بينهم امرأة حتفهم وأصيب عشرات آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب بعد اصطدامها بشاحنة قرب حي لورالائي شمال شرقي ولاية بلوشستان بباكستان، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وتجمع عمال الإنقاذ والشرطة وسكان محليون في موقع الحادث وجرى انتشال القتلى والمصابين المحاصرين في الحافلة ونقلهم إلى المستشفى الرئيسي بمنطقة لورالائي. زلزال باكستان سبق وضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 205 كيلومترات، في سلسلة جبال هندوكوش،