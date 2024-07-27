110حرائق نشطة تُشعل الولايات المتحدة

«نما بسرعة هكذا».. وصف أكبر حريق نشط في ولاية كاليفورنيا، الذي اندلع وسط وقود جاف للغاية، وهدد آلاف المنازل، بينما هرع رجال الإطفاء لمواجهة الخطر.

ودفعت شدة حريق بارك وانتشاره الدراماتيكي مسؤولي الإطفاء إلى إجراء مقارنات غير مرحب بها مع حريق كامب الوحشي، الذي خرج عن نطاق السيطرة في باراديس القريبة في 2018، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإحراق 11 ألف منزل.

في حين أفاد المركز الوطني لمكافحة الحرائق بأن أكثر من 110 حرائق نشطة تغطي مساحة 2800 ميل مربع (7250 كيلومترًا مربعًا) اشتعلت في الولايات المتحدة الجمعة، بعضها ناجم عن الطقس، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة وتيرة ضربات البرق، بينما تتحمل المنطقة درجات حرارة قياسية وظروف جفاف شديدة.

سيارة مشتعلة

وقالت السلطات إن حريق بارك كان بسبب رجل دفع سيارة مشتعلة إلى وادٍ في تشيكو، ثم اندمج بهدوء مع آخرين فروا من مكان الحادث. وقد دمر هذا الحريق حتى الآن أكثر من 130 مبنى. كما أن آلاف المباني الأخرى مهددة بالإخلاء في أربع مقاطعات: بوتي وبلوماس وتيهاما وشاستا، وبلغت مساحته 480 ميلا مربعا (1243 كيلومترا مربعا) خلال يوم واحد، أي ما يعادل تقريبا مساحة لوس أنجلوس، وكان يتحرك بسرعة شمالا وشرقا بعد اشتعاله.

وأوضح بيلي سي، قائد فريق مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، في إفادة صحفية: «هناك كمية هائلة من الوقود، وستستمر هذه الوتيرة السريعة». وأضاف أن الحريق كان يتقدم بسرعة تصل إلى 8 أميال مربعة (21 كيلومترًا مربعًا).

وقام المسؤولون في متنزه لاسين البركاني الوطني بإجلاء الموظفين من مينيرال، وهو مجتمع يضم نحو 120 شخصًا حيث يقع المقر الرئيسي للمتنزه، مع انتقال الحريق شمالا نحو الطريق السريع 36 وشرقًا نحو المتنزه.

انتشار متعدد

في حين كانت مجتمعات في أماكن أخرى في غرب الولايات المتحدة وكندا تحت الحصار بسبب حريق سريع الانتشار ناجم عن صاعقة دفعت الناس إلى الفرار على الطرق المحاطة بالنيران في ريف ولاية أيداهو، إلى جانب حريق جديد تسبب في عمليات إخلاء في شرق واشنطن.

وفي شرق ولاية أوريغون، تم العثور على طيار ميتًا في طائرة صهريجية صغيرة تحطمت في أثناء مكافحة أحد حرائق الغابات العديدة المنتشرة في العديد من الولايات الغربية.

وقال ريان رودراك، المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية في واشنطن، إن حريقا اندلع في شرق واشنطن دمر ثلاثة منازل وخمسة مبانٍ خارجية بالقرب من مجتمع تايلر الذي تم إخلاؤه بعد ظهر الجمعة. وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء حريق حوض كولومبيا في مقاطعة سبوكان إلى نحو نصف ميل مربع (1.3 كيلومتر مربع).

فرق الإطفاء

وذكرت المتحدثة باسم دائرة الغابات، أدريان فريمان، أن فرق الإطفاء أحرزت تقدما في التعامل مع مجموعة أخرى من الحرائق المشتعلة في غابة بلوماس الوطنية بالقرب من خط كاليفورنيا ونيفادا، وعاد معظم السكان، البالغ عددهم 1000 نسمة، الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق مجمع جولد كومبلكس التي أشعلتها الصواعق إلى منازلهم يوم الجمعة. كما انسحبت بعض الفرق، للمساعدة في مكافحة حريق بارك.

وقال تيم هايك، قائد فريق إدارة حرائق مجمع جولد كومبلكس: «كما يتضح من حريق بارك إلى الغرب، فإن بعض هذه الحرائق تنفجر وتحترق بمعدلات انتشار يصعب حتى تخيلها». وأضاف: «لا تبدو الحرائق بهذا السوء حتى تظهر، وعندها قد يكون الأوان قد فات».

الضرر الأكبر

وفي ولاية أوريجون، عثر فريق البحث والإنقاذ في مقاطعة جرانت على طائرة صغيرة ذات محرك واحد اختفت في أثناء مكافحة حريق فولز، الذي بلغت مساحته 219 ميلا مربعا (567 كيلومترًا مربعًا) بالقرب من بلدة سينيكا وغابة مالور الوطنية. وقالت ليزا كلارك، مسؤولة المعلومات بمكتب إدارة الأراضي، إن الطيار توفي، ولم يكن هناك أي شخص آخر على متن الطائرة التي تعاقد معها المكتب عندما سقطت في منطقة غابات شديدة الانحدار.

وكانت الأضرار الأكبر حتى الآن في متنزه جاسبر الوطني بجبال روكي الكندية، حيث أجبر حريق غابات سريع الانتشار 25 ألف شخص على الفرار، ودمر مدينة المتنزه التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد مواقع التراث العالمي.

وفي ولاية أيداهو، تسببت صواعق البرق في اندلاع حرائق غابات سريعة الانتشار، وإخلاء العديد من المجتمعات. وكانت الحرائق مشتعلة على مساحة تبلغ نحو 31 ميلا مربعا (80 كيلومترا مربعا) بعد ظهر الجمعة.

ولا توجد تقديرات حتى الآن لعدد المباني المحترقة في ولاية أيداهو، ولا توجد معلومات عن الأضرار التي لحقت بالمجتمعات الحضرية، حسبما قال مسؤولون.

حريق دروكي

ولا تزال ولاية أوريغون تشهد أكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، وهو حريق دوركي الذي اندمج مع حريق كاو، ليحرق ما يقرب من 630 ميلا مربعا (1630 كيلومترا مربعا). ولا يزال من غير الممكن التنبؤ بمساره، ولم يتم احتواؤه إلا بـ%20 يوم الجمعة، وفقا لموقع الحكومة الإلكتروني InciWeb.

قال المركز الوطني لمكافحة الحرائق في هذا العام:

- أكثر من 27 ألف حريق أحرقت أكثر من 5800 ميل مربع (15 ألف كيلومتر مربع) في الولايات المتحدة

- في كندا، أُحرق أكثر من 8000 ميل مربع (22800 كيلومتر مربع) بأكثر من 3700 حريق حتى الآن