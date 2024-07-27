اليوم الـ 295 من العدوان.. الاحتلال يستهدف جنوب قطاع غزة ووسطه

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الـ 295 من العدوان، الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين في قطاع غزة، مركزاً قصفه على وسط القطاع وجنوبيه، الأمر الذي أدّى إلى مزيدٍ من الشهداء والجرحى.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 295 من العدوان، مركزاً قصفه على وسط وجنوبي القطاع، ما أدّى إلى مزيدٍ من الشهداء والجرحى.

وفي آخر الاعتداءات، نفذ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ في مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد وصل شهيدين و4 جرحى إلى مستشفى العودة في إثر قصف المخيم الجديد بالنصيرات، بحسب مراسل الميادين.

شرقي مخيم البريج

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من الآليات شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اعتداءات مكثقة على خان يونس

أمّا جنوبي القطاع، فأفاد مراسلنا بقصف وإطلاق نار من آليات الاحتلال قرب المركز الثقافي في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

وبالتزامن، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حي الشيخ ناصر وبني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدف القصف المدفعي محيط شارع 5 ومنطقة الكتيبة شمالي المدينة.

وأشار مراسلنا إلى سقوط إصابات برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية بمحيط دوار عباس شرقي خان يونس أيضاً.

كذلك، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات ضارية شرقي بلدة القرارة شمالي خان يونس.

النزوح إلى منطقة المواصي

في غضون ذلك، أصدر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء السكان من الأحياء الجنوبية لخان يونس، وطلب منهم النزوح إلى منطقة المواصي.

وفي جنوبي دير البلح جنوبي قطاع غزة، ارتقى 4 شهداء باستهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين بشارع البركة.

وارتقى شهيدان وعدد من المصابين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً قرب كف ميراج شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي شمالي القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرقي مدينة بيت حانون.

مجزرة مدرسة السيدة خديجة غربي دير البلح

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب في وقتٍ سابق السبت، مجزرة باستهدافه النازحين في مدرسة السيدة خديجة غربي دير البلح، وسط قطاع غزّة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنّ حصيلة مجزرة الاحتلال، في النقطة الطبية الميدانية، في مدرسة السيدة خديجة، أدّت إلى عشرات الشهداء وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أنّ من بين شهداء مجزرة المستشفى الميداني في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى 15 طفلاً و8 نساء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 39 ألفاً و258 شهيداً، و90 ألفاً و589 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.