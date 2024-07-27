جنبلاط بعد حادث مجدل شمس: نحن بالمرصاد لفتنة الاحتلال إلى جانب المقاومة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، من محاولات الاحتلال إشعال الفتنة، ويؤكّد وقوفه إلى جانب المقاومة، بعد حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، السبت، ضرورة التنبّه لما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي من أجل إشعال الفتن، مقدّماً خالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الذين قضوا في الجولان السوري المحتل.

وقال جنبلاط إنّه في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقة المقاومة الإسلامية بما حصل، يجب على الجميع التنبه مما يعمل عليه العدو من فتن.

تحريضٍ في سياق مشروع العدو التدميري

ودعا الجميع في لبنان والجولان المحتل للحذر من "أيّ انزلاق أو تحريضٍ في سياق مشروع العدو التدميري".

كما أشار إلى أنّ الاحتلال يعمل منذ زمن بعيد على إشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها، وأضاف: "لقد أسقطنا المشروع الإسرائيلي في السابق، وإذ يطل برأسه من جديد فنحن له بالمرصاد إلى جانب المقاومة وكل المقاومين".

ولفت جنبلاط إلى تاريخ وحاضر الاحتلال المليء بالمجازر ضد المدنيين، متابعاً أنّ المطلوب هو "عدم توسّع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

ويأتي هذا التصريح بعد أن نفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها عدّة وسائل ‏إعلام إسرائيلية، ومنصات إعلامية متعددة، بشأن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، أنّ لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق، نافيةً نفياً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة في هذا ‏الخصوص.‏