عاجل.. عملية طعن في القدس المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل عبرية، أن عملية طعن نفذت قبل قليل في القدس المحتلة، والإصابة خطيرة.

وكانت ذكرت وسائل عبرية عن حدث أمني في القدس المحتلة.

موقع عملية الطعن

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الاحتلال يسلم واشنطن مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار

ذكر موقع "إكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن الحكومة الإسرائيلية سلمت اليوم السبت، الولايات المتحدة اقتراحها المحدث بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي تسليم الاقتراح قبل اجتماع من المقرر عقده غداً الأحد، في روما بين مدير الموساد الإسرائيلي "ديفيد برنياع" ومدير وكالة المخابرات المركزية "بيل بيرنز" ورئيس وزراء قطر "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ورئيس المخابرات المصرية "عباس كامل" لمناقشة تفاصيل الصفقة.

وكان رئيس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد في وقت سابق على موقفه بشأن الصفقة، وأضاف مطالب جديدة، مثل إنشاء آلية لمراقبة حركة الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الشمال وسيطرة إسرائيلية على حدود غزة ومصر.

وأشار المسؤول الإسرائيلي للموقع الأمريكي إلى أن الاقتراح المحدث يتضمن أيضاً تغييرات في المواقع التي ستتم فيها إعادة انتشار قوات الجيش في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى بقاء الجيش في ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

ضربة قاضية للمفاوضات

في السياق ذاته، حذر أحد كبار المفاوضين الإسرائيليين، من أن مطالب نتنياهو الجديدة بشأن المباحثات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تشكل "ضربة قاضية للمفاوضات".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الجمعة، عن المفاوض الإسرائيلي دون تسميته، قوله إن نتنياهو يقود "عن علم إلى أزمة في المحادثات مع حماس في محاولة لتحسين المواقف".

وحذر المفاوض من أن "هذا يشكل مخاطرة غير محسوبة على حياة الأسرى الإسرائيليين بغزة، والطلب الإسرائيلي الجديد بإنشاء آلية تفتيش أمني في وسط قطاع غزة لمنع مرور المسلحين إلى شمال قطاع غزة، يشكل ضربة قاضية للمفاوضات".



