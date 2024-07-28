نتنياهو لزعيم الطائفة الدرزية: حزب الله سيدفع ثمنا غير مسبوق لهجوم مجدل شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا للهجوم الصاروخي الذي تسبب في مقتل أطفال بمجدل شمس.

وأشار ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو تحدث مع زعيم الطائفة الدرزية وأعرب عن صدمته لمقتل أبرياء في مجدل شمس.

وأكد نتنياهو، أن الثمن الذي سيدفعه حزب الله لهجوم مجدل شمس لم يسبق أن دفع مثله.

وأعلنت القناة 12 العبرية، مساء السبت، انتهاء الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع رؤساء الأركان والشاباك والموساد لتقييم الوضع بعد هجوم مجدل شمس شمال البلاد.

وكشفت القناة العبرية، أن المسؤولين الأمنيين عرضوا على وزير الدفاع خيارات الرد ضد حزب الله.

بدورها ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير الدفاع جالانت حدد سيناريوهات الرد في لبنان.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة جدا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن "الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر".

وكشفت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل أن يكون الرد على هجوم حزب الله "متوازنا"، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

فيما قال موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يستعد للرد وأجواء الشمال مليئة بالمقاتلات ويجري تنفيذ قصف مدفعي على امتداد الحدود مع لبنان.

وأكدت القناة 12 العبرية عن مسؤول مرافق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، أن حادثة الشمال في "مجدل شمس" ستؤدي إلى تحول دراماتيكي في القتال ضد حزب الله اللبناني.

كما سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس شمالي إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 في مجدل شمس بالجولان شمالي البلاد.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان.