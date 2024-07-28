حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمصر الجديدة

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولا سيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات المقاهي والكافيهات والباعة الجائلين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012