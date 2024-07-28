حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجهت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بعمل حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بشوارع إبراهيم اللقاني وشفيق غبريال وشارع الأهرام وشارع إبراهيم.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بقيادة مأمور مباحث مصر الجديدة وشرطة المرافق وقسم شرطة مصر الجديدة ومسؤولي إشغالات الحي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولا سيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات المقاهي والكافيهات والباعة الجائلين.