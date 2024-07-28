شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة الحكومة لحماية الأمن الداخلى ودعم المنظومة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

تركز الدولة على تطوير منظومة أمنية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة الضمان الأمن الداخلي للبلاد وتعزيز استقراره، وتسعى الحكومة وفقا لبرنامجها إلى تعزيز المنظومة الأمنية لتتواكب مع المستجدات المتسارعة في التهديدات الأمنية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، لتعزيز أمن واستقرار البلاد.

كما تسعى إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية السياسة الإعلامية للقضايا الأمنية وذلك لكشف الحقائق للرأي العام، والتوعية المجتمعية حول القضايا المثارة.

ومواصلة تعميم التجربة الرائدة في تطوير السياسة العقابية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة متوافقة مع المعايير القياسية الدولية بديلا للسجون التقليدية، والتي لاقت إشادة من المنظمات الدولية المعنية.