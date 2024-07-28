شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب ويتابع أعمال تطوير مبنى الركاب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للجوالات الميدانية التى يجريها وزير الطيران المدنى لمتابعة سير العمل للتأكد من انتظاميه حركه التشغيل ومتابعة تقييم إجراءات الركاب والوقوف على ما تم من أعمال تطوير بالمطارات المصرية، أجرى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أولى جولاته الميدانية لمطار برج العرب الدولى بمدينة الإسكندرية ؛ لمتابعة وتقييم إجراءات سير العمل فى ضوء التشغيل على أرض الواقع خاصة بعد ما ورد من ملاحظات أبداها بعض الركاب خلال تجربة سفرهم ووصولهم عبر المطار من مبنى الركاب رقم (١)، حيث تم الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتقييمها، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات ما تم من أعمال التطوير ومدى جاهزية مبنى الركاب الجديد لبدء التشغيل التجريبى.

رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون أمن المطارات.

حيث بدأ الدكتور سامح الحفنى جولته بالاستماع إلى آراء ومقترحات الركاب من المسافرين والمودعين للتعرف عن مدى رضاهم فيما يقدم إليهم من خدمات وما يواجههم من مشكلات أثناء تجربة سفرهم عبر المطار، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للركاب المغادرين والقادمين، ومتابعة استمرار عمليات التطوير لكافة الخدمات المقدمة بالمطار، ووضع خطة متكاملة مدعمة بحلول فعالة ورؤى جديدة ومتطورة تُسهم فى تذليل كافة المشكلات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب لتحسين تجربة سفرهم وجعلها أكثر راحة ورفاهية.

وخلال جولته، تفقد وزير الطيران المدنى مبنيى الركاب رقم( ١ و٢) وصالات السفر والوصول، وصالتى المستقبلين انتظار المودعين، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، لمتابعة إجراءات السفر والوصول وحركة التشغيل لمختلف شركات الطيران والأسواق الحرة؛ ومواقف انتظار الطائرات.

كما تضمنت الجولة؛ قيام الملاح أحمد شرف مدير مطار برج العرب الدولى بتقديم عرض توضيحى حول ما تم إنجازه من أعمال تطوير تشغيل مبنى الركاب الجديد صديق للبيئة حيث تم استعراض إمكانيات المطار والقدرة الاستيعابية وحركة التشغيل الحالية والمتوقعة للمطار فى ضوء الطلب على السفر من جانب شركات الطيران؛ تزامنًا مع قرب تشغيل المبنى الجديد خلال الفترة المقبلة، والذى من المخطط أن يستوعب ٤ ملايين و٨٠٠ ألف راكب سنويًا لتصل إجمالى الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار إلى ٦ ملايين راكب سنويًا.

يذكر أن مبنى الركاب الجديد قد تم تجهيزه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار ولتخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم.

وشدد وزير الطيران على ضرورة نقل تشغيل كافة الرحلات الجوية إلى المبنى الجديد حيث من المقرر أن يبدأ قريبا التشغيل التجريبى للرحلات، والعمل على تطوير المبنى القديم ؛ مؤكدًا على أهمية تشغيل المبنى الجديد الذى يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية لجذب ٣٠ مليون سائح خلال عام ٢٠٢٨؛ وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة المطارات المصرية فى كافة أنحاء الجمهورية كونها البوابة الأولى والداعمة فى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.