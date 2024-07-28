أشار السفير الإيراني لدى لبنان محتبى أماني، إلى أنه "بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت ال "لاءات الثلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقه".
وقال، في تصريح، إنه "لا نتوقع شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة"، مضيفا "لا نريدها لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة".
وشدد على أنه "لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى، ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران: لا نتوقع شن حرب على لبنان ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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