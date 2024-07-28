حمية: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح، أن "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية".

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