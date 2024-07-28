بوريل: يجب إجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس ونحث جميع الجهات على ضبط النفس

شدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنه "يجب إجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس ونحث جميع الجهات على ضبط النفس".
وفي وقت سابق نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة جدًا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".
ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤولية إطلاق صاروخ عليها ما أدى لمقتل 9 إسرائيليين، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
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