كيربي: البيت الأبيض يدين الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس

أشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إلى أن "البيت الأبيض يدين الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة جدًا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".

وأشار مسؤول أميركي إلى أنّ "الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها، ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر"، كاشفًا أنّ "مسؤولين في حزب الله أبلغوا الأمم المتحدة أنّ الحادث في مجدل شمس كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي اعتراضي مضاد للصواريخ على ملعب لكرة القدم".

ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤولية إطلاق صاروخ عليها ما أدى لمقتل 9 إسرائيليين، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.