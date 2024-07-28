ترامب: إسرائيل تعرضت لهجوم قوي من حزب الله وما كان يجب أن يحدث والحزب لا يحترمنا

أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إلى أن "إسرائيل تعرضت لهجوم قوي من حزب الله وما كان يجب أن يحدث ذلك"، موضحا أن "حزب الله لا يحترمنا".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة جدًا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".

وأشار مسؤول أميركي إلى أنّ "الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها، ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر"، كاشفًا أنّ "مسؤولين في حزب الله أبلغوا الأمم المتحدة أنّ الحادث في مجدل شمس كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي اعتراضي مضاد للصواريخ على ملعب لكرة القدم".

ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤولية إطلاق صاروخ عليها ما أدى لمقتل 9 إسرائيليين، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا نجهّز ردًا ضد حزب الله"، مضيفًا "تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير ونحقق في الحادث".

وكان قد نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا، في بيان، "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن "لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".