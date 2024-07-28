مقتل 11 حتى الآن .. الاحتلال: قصف الجولان هو الهجوم «الأكثر دموية» منذ أحداث 7 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - ندد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الجولان واصفا الحادث بأنه هو “الهجوم الأكثر دموية” على مدنيين إسرائيليين" منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، إن عدد القتلى جراء سقوط الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس في الجولان ارتفع إلى 11 .

قال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، السبت، إن إدارة جو بايدن تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هجوم صاروخي من لبنان أسفر عن مقتل 10 أشخاص في مرتفعات الجولان إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وذكر مسؤول أمريكي للمصدر نفسه: "ما حدث اليوم قد يكون الشرارة التي كنا قلقين بشأنها وحاولنا تجنبها لمدة 10 أشهر".

وقتل وأصيب عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.