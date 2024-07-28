شكرا لقرائتكم خبر العراق يحقق في اختفاء 50 ألف باكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح العراق تحقيقا في اختفاء آلاف الباكستانيين، قد دخلوا البلاد لزيارات دينية خلال محرم.

ونقلت صحيفة «الأمة» الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية، شودري حسين، أن 50 ألف مواطن باكستاني اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية.

وأعرب وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكدا أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وأعلنت الشرطة العراقية أخيرا اعتقال العشرات من الباكستانيين.