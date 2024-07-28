حبس مسؤول نفط ليبي بتهمة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة الفساد والضرر بالمصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام في بيان «إن نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتجي النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من 2011 حتى 2017».

وأشار إلى أن المسؤول التفت عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه بلغ مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أمريكية، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.