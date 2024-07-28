قصف صاروخي يضرب قاعدة أمريكية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر ميدانية أن فصائل مسلحة استهدفت برشقات صاروخية، لمرتين خلال ساعات الفجر الأولى أمس، القاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو» للغاز شمال دير الزور بشرق سوريا.

وقالت المصادر، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الصواريخ أصابت القاعدة الأمريكية، مضيفة بأن أصوات الانفجارات سمعت في القرى المحيطة بها.

وأوضحت المصادر، أن القصف تزامن مع غارة نفذها الطيران الأمريكي، استهدفت حي الجورة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو» للاستهداف بأكثر من 10 صواريخ، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام والمجموعات الموالية لإيران. مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ردت باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق للطيران الحربي التابع لقوات التحالف الدولي في أجواء المناطق، بعد دقائق من استهداف القاعدة.

ولفت إلى أن هذه المرة الثانية على التوالي التي تستهدف فيها القاعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كاشفا عن تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية لـ132 هجوما من المجموعات المدعومة من إيران منذ 19 أكتوبر الماضي.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.